VKW verliest bij SVBO en ziet Emmen uitlopen

SVBO en VKW in actie in de sneeuw (foto: RTV Drenthe/Ger Hensen)

Titelkandidaat VKW heeft een uitglijder gemaakt in de eerste klasse F. De ploeg uit Westerbork gaf in de uitwedstrijd tegen SVBO een 0-1 voorsprong uit handen. Het duel in Barger-Oosterveld eindigde in 2-1.

De uitzending van Onze Club met een samenvatting van dit duel

Door de nederlaag ziet VKW de achterstand op vv Emmen oplopen tot vier punten. De koploper maakte geen fout op bezoek bij GRC Groningen: 0-2. Voor Emmen waren Glenn Arts en Mike Duinkerken trefzeker.VKW opende op het veld van SVBO nog wel de score. Anjo Willems schoot in de twintigste minuut van dichtbij raak na een hoekschop. VKW liet voor rust enkele kansen op de 0-2 onbenut. Onder meer Frits Nijstad stuitte op SVBO-doelman Lennon Ebeltjes.Een kwartier na de pauze leek VKW alsnog de marge te gaan verdubbelen. Na een overtreding van Jelmer Scholtens op Willems floot scheidsrechter Dogan Karacaoglan voor een strafschop. Willems ontfermde zich over het buitenkansje, maar weer stond Ebeltjes een treffer in de weg.In het laatste kwartier liet SVBO het duel volledig kantelen. Uit een vrije trap kopte Max Heijnen de gelijkmaker binnen en vlak voor tijd viel ook de 2-1. Dylan Wessels ontpopte zich in de sneeuw tot de man van de wedstrijd.Door de overwinning stijgt SVBO van de zesde naar de vijfde plaats. VKW blijft tweede, maar ziet SWZ Sneek in punten op gelijke hoogte komen.