Bendsneyder net buiten de punten na inhaalrace

MOTORSPORT -

Bo Bendsneyder is als zestiende gefinisht tijdens de eerste Grand Prix van het nieuwe seizoen. De Moto2-coureur, in dienst van Roelof Waninge uit Dwingeloo, moest in Qatar in de eerste ronde uitwijken voor een crash en moest zich terugknokken vanaf de 27e plaats. Hij kwam uiteindelijk 0,051 van een seconde tekort voor een WK-punt.