Tynaarlo en Yde De Punt spelen gelijk in derby

De uitzending van Onze Club met een samenvatting van dit duel

De bezoekers uit Yde De Punt kwamen tot drie keer toe op voorsprong, maar Tynaarlo kwam drie keer langszij.Onder barre weersomstandigheden en op een lastig bespeelbaar veld was Yde De Punt de betere partij. Na een kwartier spelen werd het harde werken van Yde de Punt beloond met een doelpunt. Slecht verdedigen van Tynaarlo werd genadeloos afgestraft door Mark Koops. Niet veel later kwam de thuisploeg op 1-1 door Vincent Koning. Dit was de eerste echte kans voor de thuisploeg, die gelijk raak was.Na een schot op de paal kwam de bal voor de voeten van Yde-aanvaller Evert Jan Liewes. Hij kreeg alle tijd om zijn ploeg opnieuw op voorsprong te zetten. Met een lage schuiver passeerde hij Tynaarlo-doelman Abel Tolner. Nog voor de rust kwam de thuisploeg opnieuw langszij. Vincent Konings tekende met zijn tweede van de middag voor de 2-2.De tweede helft was een stuk minder aantrekkelijk. Waar in de eerste helft nog veel kansen werden gecreëerd, waren de kansen in de tweede helft schaars. Na ruim een uur spelen pakte Yde de Punt voor de derde keer de leiding. Evert Jan Liewes maakte een mooie actie en schoot de bal van een meter of 16 laag in de hoek.Uiteindelijk wist Tynaarlo toch nog gelijk te komen. Een snel genomen vrije trap kwam terecht bij Jorn Boer, die Yde-doelman Thijs Noorman passeerde. De ploeg van trainer Roelof Rutgers kreeg weinig kansen in de wedstrijd, maar wist toch drie goals te maken.In de stand staat Tynaarlo nu op de zevende plaats met 18 punten uit 14 wedstrijden. Yde de Punt staat elfde met 14 punten uit 15 wedstrijden.