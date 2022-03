Alleen raadsleden in Emmen, Assen en Hoogeveen gaan meer dan minimum verdienen

Raadsleden krijgen een vaste maandelijkse vergoeding voor het werk dat ze doen. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente waarin zij werken. Ten opzichte van vier jaar geleden gaan de Drentse raadsleden er op vooruit. In elke gemeente stijgt de maandelijkse vergoeding.

Voor kleine gemeenten is een minimum vastgesteld. Daar krijgen raadsleden 1.081 euro per maand. In de meeste Drentse gemeente krijgen de nieuwe raadsleden maandelijks dit bedrag overgemaakt. Behalve in Emmen, Assen en Hoogeveen. In die grotere gemeenten krijgen de raadsleden ook meer betaald.