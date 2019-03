Uitslagen zondagvoetbal

Op een natte en koude zondagmiddag 9 maart werd toch nog volop gevoetbald op de Drentse amateurvelden. Slechts een enkele wedstrijd werd afgelast, zoals Hollandia tegen MSC in de Hoofdklasse A en HODO-Pesse in de 4e klasse E.

In de Hoofdklasse A won Hoogeveen op bezoek bij Hoogland en ook Alcides deed goede zaken tegen Purmersteijn. Alleen Achilles 1894 kon niet verrassen bij de nummer twee RKZVC.Voor Onze Club waren we tevens bij enkele derby's uit de lagere klassen, zoals in 2L, waar Erica SC een belangrijke degradatiewedstrijd tegen Zuidwolde wist te winnen. De wedstrijd tussen Tynaarlo en Yde de Punt kende geen winnaar, maar wel een attractief wedstrijdverloop.Benieuwd naar deze uitslagen en die van jou favoriete Drentse club? Lees ze hieronder: