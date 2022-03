Zorgen over dassenburchten bij bouw zuivelfabriek Hoogeveen

Geen maatregelen

De gemeente laat weten sinds kort op de hoogte te zijn van de dassen. "Het bosperceel aan de westzijde van het plangebied ligt reeds buiten het oppervlak van de kavel voor de fabriek van Zuivelproducent Fage". Verdere maatregelen zouden daarom niet nodig zijn op het moment.

In een reactie laat de dassenwerkgroep weten vraagtekens te hebben bij de uitleg van de gemeente. Ze betwijfelen of de grote dassenburcht buiten het gebied van Fage ligt. Een andere partij, Stichting Das&Boom is verbaasd dat de plannen zich in een vergevorderd stadium bevinden terwijl er geen natuurtoets is verricht. Die is nodig voor een ontheffing voor de Wet natuurbescherming.

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat die toets wel is uitgevoerd en het perceel vrij is verklaard.

Tunnels

Ook over de burcht aan de oostzijde maakt de werkgroep zich zorgen. Eén daarvan ligt bij een pingoruïne. Dat is een plas, maar was in de ijstijd een heuvel. "Wij vragen ons af wat er in het plangebied gaat gebeuren met de dassenburchten", schrijft de werkgroep in een brief richting de gemeente.

De burcht aan de oostkant valt niet onder het gebied waar de fabriek van Fage komt, maar is in het verleden wel aangestipt als mogelijk toekomstig bedrijventerrein. Hoogeveen gaat daarom onderzoek doen wat er moet gebeuren met het gebied. "In welke mate vervolgens aanvullende voorzieningen ter bescherming noodzakelijk zijn, moet blijken uit dit vervolgonderzoek."