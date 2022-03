Drenthe hoog op lijst van Europese coronabrandhaarden

Drenthe staat relatief hoog op de lijst van Europese regio's met de meeste coronabesmettingen. Op dit moment staat Drenthe op plek 19, met 4.251 besmettingen per 100.000 inwoners. Daarmee geeft de Europese gezondheidsdienst ECDC onze provincie de kleur 'donkerrood'.

RTV Drenthe berichtte afgelopen maandag dat er de afgelopen week gemiddeld 1.638 positieve tests per dag zijn geregistreerd. Daarmee lag het gemiddelde hoger dan een week eerder, toen er dagelijks 1.280 coronagevallen aan het licht kwamen in Drenthe.

Groningen telde de afgelopen twee weken relatief het hoogste aantal positieve testen van Nederland. Bij onze noorderburen raakten 4.654 per 100.000 inwoners besmet. Met deze besmettingsgraad staat de provincie op de dertiende plaats in de regionale Europese lijst.

Ook Noord-Brabant, Friesland, Limburg, Overijssel, Gelderland en Utrecht staan in de top 30. De ECDC deelt Europa op in totaal 215 regio's.

De Europese gezondheidsdienst ECDC maakt elke donderdag een kaart over de stand van de epidemie in Europa. Alle regio's kleuren groen, oranje, rood of donkerrood, afhankelijk van het aantal positieve tests en de vaccinatiegraad.