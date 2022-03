Kijk terug: Verkiezingsdebat gemeente Coevorden

Het eerste onderwerp dat centraal stond was permanente bewoning op vakantieparken. Is dat geen probleem in Coevorden, of moet dat juist bestreden worden? Daaropvolgend gingen de partijleiders in debat over welke keuze de gemeente moet maken bij de eerstvolgende investering. Moet het geld dan naar het verlagen van de gemeentelijke belastingen, of juist naar de bestrijding van armoede?