Invaller Sebastian Kroezen schiet Erica naar de overwinning

Door de overwinning is het verschil tussen hekkensluiter Erica en nummer 13 Zuidwolde nog maar twee punten. De ploeg van trainer Bas Bijen heeft nu 11 punten, één punt minder dan nummer 10 Asser Boys, die met 3-2 verloor van VV Beilen.Beide ploegen werkten onder erbarmelijke omstandigheden een slechte eerste helft af. Thuisploeg Erica kwam op voorsprong door een doelpunt van Kjeld Huls, na een voorzet van Rick Tubben. Zuidwolde had wel het meeste balbezit maar creëerde weinig kansen. Toch kwam het op gelijke hoogte door een goal van Sven Cazemier, die scoorde vanuit de scrimmage.Na de rust was Erica op zoek naar de voorsprong. Die kwam er niet, ondanks grote kansen van Jan-Willem Beukers en Kjeld Huls. Aan de andere kant viel de goal wel. Ouren Nikkels scoorde na 75 minuten de 1-2, en leek daarmee het degradatielot van Erica te bezegelen. Dat gebeurde echter niet omdat de thuisploeg opportunistisch ging spelen. Bovendien kwam Sebastian Kroezen in de ploeg, die gelijk bij zijn eerste balcontact scoorde. Acht minuten later scoorde Kroezen ook de winnende 3-2.Na afloop genoot Kroezen enorm van de overwinning. "De ontlading was enorm na afloop. We moesten deze wedstrijd winnen om in het spoor te blijven van Zuidwolde. Na afloop in de kleedkamer was het besef er ook dat wij weer volop meedoen voor handhaving in de Tweede Klasse. Nu gaan wij er ook alles aan doen om niet te degraderen."