'Nog deze zomer nieuwe keuken in kazerne Assen'

Nog deze zomer moet er een keuken komen ter vervanging van de afgekeurde keuken in de Johan Willem Frisokazerne in Assen.

Dit beloofde staatssecretaris Barbara Visser (VVD) van Defensie gisteren tijdens een bezoek aan Assen, meldt Dagblad van het Noorden . Ze kwam haar partijgenoten steunen bij de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen.Afgelopen zomer werd bekend dat de keuken van de kazerne in Assen op de eerste plaats stond van de top 10 slechtste Defensiekeukens. De keuken is toen zelfs gesloten. Sindsdien krijgen de militairen eten van een externe cateraar, in de vorm van magnetronmaaltijden.Visser liet verder weten dat het de bedoeling is dat de tijdelijke keuken open blijft tot de vaste nieuwe keuken klaar is. Dit kan nog wel een paar jaar duren, Defensie werkt nog aan een huisvestingsplan.