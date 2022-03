Coevorden wil door gerichte aanpak eind maken aan vakantiepark-problematiek

Bewoners van vakantieparken kunnen in bepaalde gevallen 'gewoon' op het recreatieverblijf blijven wonen, ook al heeft het park geen woonbestemming. Dat is een van de voorbeelden hoe partijen in Coevorden 'maatwerk' willen leveren, zeiden de lijsttrekkers in het RTV Drenthe-verkiezingsdebat.

"We gaan niemand uit huis zetten", trapt Belangen Buitengebied Coevorden (BBC2014) af. Ook andere partijen willen per geval bekijken wat de beste optie is. De PvdA vindt dat recreatieparken daadwerkelijk bedoeld zijn voor recreatie. "Dat biedt duidelijkheid, het is het een of het ander", zegt kandidaat-raadslid Gilbert Mulder. "Maar we moeten het wel zorgvuldig bekijken", geeft hij aan. "En niet met de botte bijl handhaven, maar kijken welke problematiek er speelt en hoe we dat kunnen oplossen."