Hoogeveen pakt zege bij lastig Hoogland

De uitzending van Onze Club

“Beide ploegen speelden zeer gestructureerd en gedisciplineerd,” aldus Hoogeveen-trainer Nico Haak. De wedstrijd zat lang op slot omdat we aan elkaar gewaagd waren.”Hoogeveen komt na een klein half uur spelen op voorsprong uit een corner die werd door gekopt en vervolgens werd ingetikt door Saber Hendriks. In een omschakelmoment weet Hendriks niet veel later ook de 0-2 binnen te schieten. “Daarna hebben we echt de overhand en vergeten we de 0-3 en de 0-4 te maken,” geeft Haak toe.In de tweede helft geven beide ploegen elkaar niet veel toe. “Hoogland weet echter geen kansen te creëren en dat is een compliment aan onze verdediging,” is de trainer lovend. Uit een ‘klutsituatie’ viel in de slotfase nog wel een aansluitingstreffer, maar de zege kwam voor Hoogeveen niet in gevaar. “Ze krijgen één kans en maken daaruit een goal. Vooruit, daarna werden ze niet meer gevaarlijk.”Door de zege houdt Hoogveen aansluiting bij de top-3 bestaande uit SDO, RKZVC en DEM. Alle drie ploegen wisten vandaag te winnen. Hoogeveen staat nog twee punten achter koploper SDO, maar heeft nog altijd twee wedstrijden minder gespeeld. Volgend weekend wacht laagvlieger De Bataven.