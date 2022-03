Zorgen over armoede in Coevorden: 'Er moet veel meer geld bij'

Waar het PAC en de PvdA fors willen investeren in de armoedebestrijding, wijst het CDA erop dat de gemeente Coevorden al veel uitgeeft op dat gebied. "We doen meer dan we zouden moeten doen, en daar staan we als CDA ook achter. Voor iedereen die het zelf niet kan redden, moet je er als gemeente zijn. We hebben die voorzieningen ook op orde." Maar als er sprake is van meevallers, dan geeft lijsttrekker Jeroen Huizing de voorkeur aan een maatregel waar 'iedereen van profiteert'.