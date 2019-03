Rifka Lodeizen wint Asser filmprijs

De prijs wordt ieder jaar uitgereikt aan iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van vrouw en film.Lodeizen kreeg de prijs uitgereikt door Karin Dekker, wethouder cultuur. "Het is een eer dat ik deze trofee mag uitreiken aan Rifka Lodeizen. Ze heeft een bijzonder indrukwekkende carrière achter de rug en daar gaat ongetwijfeld nog veel meer bijkomen.""Ik ben helemaal overdonderd en erg trots op deze prijs. Ik word zelfs een beetje verlegen van deze plek", reageerde Lodeizen. "Het is een eer, de rollen die ik speel zijn in de laatste tien jaar veel interessanter geworden. Het aanbod aan films en rollen stemt mij hoopvol."Lodeizen heeft verschillende prijzen achter haar naam staan, waaronder een Gouden Kalf voor Beste Actrice voor de hoofdrol in de film Kan Door Huid Heen, een Gouden Kalf voor Beste Actrice in een televisiedrama voor haar rol in Overspel en een award voor Beste Actrice bij het Mediawave Filmfestival in Hongarije.Daarnaast is ze maar liefst negen keer genomineerd geweest voor een Gouden Kalf, onder andere voor haar rollen in de films Simon, Publieke Werken, Tonio, Verdwijnen en La Holandesa. Momenteel speelt Lodeizen in de serie Judas de rol van Astrid Holleeder.