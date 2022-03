ChristenUnie wil dat Johan Willem Frisokazerne Assen open blijft

De Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie kan zich geen scenario voorstellen waarin de Johan Willem Frisokazerne in Assen dicht gaat. De Drentse provinciehoofdstad zal door sluiting van de kazerne een harde economische klap krijgen.

Dat zegt Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf namens de coalitiepartij. Staatssecretaris Christophe van der Maat van Defensie denkt erover na om de kazerne in de Drentse provinciehoofdstad te sluiten. Het openhouden en verduurzamen kost veel geld.

'Niet uit te leggen'

Volgens de ChristenUnie wegen die kosten echter op tegen het behoud van werkgelegenheid voor Assen. In het regeerakkoord trekt het kabinet structureel 3 miljard euro uit voor Defensie en het sluiten van de kazerne is daar niet mee te rijmen, vindt Van der Graaf.

"In 2011 en 2013 stond de kazerne in Assen vanwege bezuinigingen op Defensie ook op de nominatie om te sluiten. Toen is deze na inzet van Arie Slob (toenmalig CU-fractievoorzitter red.) toch open gebleven. Nu er juist extra geïnvesteerd wordt, is een vertrek uit Assen niet uit te leggen. Vooral omdat het kabinet zegt regio's te willen versterken."

Aderlating

Net als de Drentse politiek en lokale ondernemers vreest de ChristenUnie voor economische schade en verlies aan werkgelegenheid als de kazerne uit Assen vertrekt. De partij roept staatssecretaris Van der Maat op om meer rekening te houden met de effecten voor de regio.

Van der Graaf: "Een vertrek van de militaire basis is een aderlating voor de werkgelegenheid in de regio. Er wordt gesproken over het compenseren van de werkgelegenheid, maar het is lastig om die terug te krijgen. Nieuwe banen schud je niet zomaar uit je mouw."

Kazerne Havelte

Een verhuizing van de militairen uit Assen naar de kazerne in Havelte, om zo de werkgelegenheid in ieder geval binnen de provinciegrenzen te houden, ziet de ChristenUnie niet als een oplossing. De partij is er niet gerust op dat ook opleidingsplaatsen en indirecte werkgelegenheid behouden blijft.