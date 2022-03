Vier miljoen subsidie om Dalen aardgasvrij te maken

Het is de bedoeling om het dorp uiterlijk in 2040 en zoveel mogelijk al in 2030 van het aardgas af te hebben.

Wethouder Jeroen Huizing: "We willen en moeten in de toekomst minder afhankelijk zijn van aardgas, energie besparen en minder CO2 uitstoten. Daarom moeten in 2050 alle woningen en gebouwen in Nederland van het aardgas af zijn. Met het geld dat we voor Dalen krijgen kunnen we flinke stappen zetten. Voorwaarde is wel dat inwoners er zelf aan toe zijn om aan de slag te gaan. Dat kan bijvoorbeeld op het moment dat er een nieuwe cv-ketel moet komen of als inwoners hun huis gaan verbouwen."