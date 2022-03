Plannen voor padelcomplex op Businesspark Meerdijk in Emmen

Er zijn plannen voor een de bouw van een sporthal voor padel en andere activiteiten op Businesspark Meerdijk. Een partij heeft een optie genomen op een kavel van ruim 13.000 vierkante meter nabij het stadion van FC Emmen. Dat is ongeveer de omvang van twee voetbalvelden. De koopsom bedraagt bijna twee miljoen euro.

De gemeente bevestigt het nieuws, maar kan de naam van de geïnteresseerde partij niet prijsgeven omwille van de privacy. Het beoogde plan past in ieder geval binnen het bestemmingsplan van het bedrijventerrein.

Padel is een mix van tennis en squash dat op een met wanden omringde baan wordt gespeeld. De sport wint steeds meer aan populariteit. Tennisclubs LTC en Bargeres hebben al gekozen voor de aanleg van enkele buitenbanen. Een indoorcomplex ontbreekt nog in de gemeente.

De genomen optie telt voor drie maanden. Mogelijk is die te kort en is er meer tijd nodig om de plannen concreet te krijgen. Zo is het nog niet duidelijk om welke activiteiten er naast padel gaan plaatsvinden op deze locatie.