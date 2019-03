Drenthe wil Amsterdam toeristen afsnoepen met 'Oerbnb'

De advertenties in de hoofdstedelijke bushokjes zijn een initiatief van Marketing Drenthe. In het Nederlands, Engels, Duits, Spaans en Chinees worden toeristen aangespoord om een kijkje te nemen op Oerbnb.nl.Op deze website zijn arrangementen te boeken en te winnen voor overnachtingen op bijzondere plekken in Drenthe. Zo kun je overnachten in het Drents Museum, een openluchttheater of middenin het bos en kun je dineren naast het grootste hunebed van Nederland.Marketing Drenthe biedt met Oerbnb het hele jaar door opvallende locaties om te overnachten, zoals een boomhut met touwbrug of een jacuzzi op het balkon, retro kampeerbusjes uit de jaren '60 of '70 of een plaggenhut.