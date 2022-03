Gemeenten op stoom: deel opvanglocaties Oekraïense vluchtelingen bekend

Steeds meer gemeenten in Drenthe maken bekend op welke locatie ze Oekraïense vluchtelingen kunnen opvangen.

Vorige week werd bekend dat Drenthe, net als alle andere provincies in Nederland, op zoek moet naar opvangmogelijkheden om op korte termijn duizend vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Daarna moeten nog eens 1.000 plekken beschikbaar worden gesteld.

Dit zijn de gemeenten die nu al naar buiten komen met concrete opvanglocaties:

Gemeente Midden-Drenthe

De gemeente Midden-Drenthe gaat zo'n 60 vluchtelingen opvangen in het gebouw van het voormalige dr. Nassaucollege in Beilen. De oude school wordt op korte termijn klaargemaakt voor de opvang. Hoe snel de vluchtelingen terecht kunnen is afhankelijk van beschikbare middelen zoals bedden.

Omwonenden van de locatie worden komende vrijdag tijdens een besloten bijeenkomst van de gemeente en VluchtelingenWerk bijgepraat.

Gemeente Emmen

De gemeente Emmen gaat op twee locaties Oekraïense vluchtelingen opvangen: in het voormalige Fletcher Hotel en op vakantiepark Parc Sandur. Het park heeft tijdelijk een aantal vakantiehuizen beschikbaar gesteld voor de opvang van vluchtelingen. Hier worden inmiddels de eerste vluchtelingen opgevangen.

In totaal kunnen in het voormalig hotel en op het vakantiepark straks in totaal ongeveer 300 mensen terecht.

Coördinerend wethouder Raymond Wanders laat in een persbericht weten: "We zijn diep geraakt door de beelden van mensen die op de vlucht zijn voor het geweld in Oekraïne. Daarom zijn wij meteen op zoek gegaan naar opvangmogelijkheden in onze gemeente. We zijn blij dat we op deze twee locaties snel vluchtelingen kunnen opvangen en een goede en veilige plek kunnen bieden."

Tijdelijke leegstand

Het voormalige Fletcher Hotel aan de Van Schaikweg in Emmen is snel geschikt te maken voor opvang zegt de gemeente Emmen. Op deze locatie werden vorig jaar al tijdelijk asielzoekers opgevangen. De locatie wordt dit jaar herontwikkeld naar zorgappartementen.

Omdat de daadwerkelijke verbouwing pas later dit jaar start en het pand in de tussentijd leegstaat, heeft de eigenaar de locatie opnieuw beschikbaar gesteld voor de opvang van vluchtelingen. Naar verwachting kunnen hier de komende drie maanden vluchtelingen worden opgevangen. Omwonenden ontvangen een brief met informatie.

Gemeente Tynaarlo

De gemeente Tynaarlo wil Oekraïense vluchtelingen opvangen op het terrein van de Prins Bernardhoeve in Zuidlaren. Daar zijn volgens de gemeente de nodige nutsvoorzieningen al aanwezig. "Het college van B&W leeft mee met de vluchtelingen", zegt wethouder Pepijn Vemer. Het is nog niet duidelijk of en op welke termijn er vluchtelingen uit Oekraïne naar de gemeente Tynaarlo komen. Ook is nog niet duidelijk hoeveel mensen er terecht kunnen op het terrein van de Prins Bernardhoeve.

Gemeente Meppel

De gemeente Meppel maakte eerder al bekend dat ze het huidige Isala-ziekenhuis en nabijgelegen revalidatiecentrum Reggersoord op de korrel hebben. Isala verhuist deze maand naar het nieuwe ziekenhuis, waardoor de oude locatie leeg komt te staan. Hierover is vorige week gesproken met directieleden van Isala. Uit deze gesprekken blijkt dat opvang in deze beide locaties tot de mogelijkheden behoort.

Dat zet de deur open voor nader onderzoek. Meppel kijkt nu hoe snel het ziekenhuis gereed kan zijn voor opvang en hoeveel mensen daar terecht kunnen. Naast het ziekenhuis en Reggersoord worden ook nog andere locaties bekeken. Meppel is in gesprek met pandeigenaren en initiatiefnemers. Of dat uiteindelijk benut wordt, is afhankelijk van de vraag die bij Meppel neergelegd wordt. Mogelijk is opvang in het ziekenhuis voldoende.

Andere gemeenten zijn nog niet zover

Alle overgebleven gemeenten laten weten nog druk bezig te zijn met het concreet maken van locaties. Zo kijkt De Wolden niet alleen naar grootschalige opvang, de gemeente inventariseert ook het aanbod van particulieren die ruimte hebben om voor korte (1 week) of langere tijd mensen op te vangen.