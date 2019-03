Kjeld Nuis verbreekt ook wereldrecord 1.500 meter: 'Allemachtig'

"Allemachtig. Dit had ik echt niet verwacht. Het was geen perfecte race. Maar tot aan 1.100 meter heb ik samen met Thomas Krol een geweldig niveau laten zien. Helaas geen 1.39. Dat had écht gekund. Het is zo zonde. Maar m'n benen zaten zo vol. Ik zat zo kapot. Die eerste twee rondes gingen zo hard", zegt Nuis na afloop.Het wereldrecord stond op naam van de Rus Denis Yuskov. Hij reed in december 2017 naar 1.41.02.Nuis is ook meteen houder van het Nederlands record. Dat stond met 1.41.63 op naam van Koen Verweij. Ook dat record werd in Salt Lake City gereden.Achter Kjeld Nuis eindigde landgenoot Thomas Krol vandaag op de tweede plaats. Denis Yuskov, die z'n wereldrecord kwijtraakte, eindigde op de derde plaats.Nuis opende zijn race in 22.91. De eerste volle ronde ging in 24.27. Daarna volge een tussenronde van 25.20. De laatste ronde kon de sprinter van Jumbo Visma nog nauwelijks blijven staan. Hij sloot z'n race af met 27.79.Gisteren verbeterde Nuis ook al het wereldrecord op de 1.000 meter met 25-honderdste tot 1.06.18. Hij won daarmee ook het eindklassement van de wereldbeker op de 1.000 meter.