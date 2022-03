Acht mannen aangehouden voor plunderen bankrekening 84-jarige man

De politie heeft op een vakantiepark in Drenthe acht mannen aangehouden die worden verdacht van bankhelpdeskfraude. Ze deden zich volgens de politie voor als medewerker van een bank en lichtten op die manier een 84-jarige man uit Apeldoorn op. De man raakte door de oplichting 70.000 euro kwijt.

Het slachtoffer werd benaderd door een 'medewerker' van een bank, meldt de politie. Na een lang telefoongesprek en het installeren van een programma waardoor de fraudeur mee kon kijken in de computer van het slachtoffer, wist de oplichter tienduizenden euro's weg te sluizen.

De mannen in de leeftijd van 16 tot 23 jaar komen uit de provincie Groningen en Drenthe en zitten op dit moment vast. Tijdens het doorzoeken van de vakantiewoning zijn laptops, 20 telefoons, simkaarten en twee wapens in beslaggenomen. Onderzocht wordt of het om echte vuurwapens gaat.