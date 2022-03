Bekende Poolse Trucking Girl rijdt hulpgoederen van Nieuw-Buinen naar de grens met Oekraïne

Met ruim 400.000 volgens op sociale media komt er vanochtend in Nieuw-Buinen wel even iemand het dorp binnenrijden met haar vrachtwagen. Het is de Poolse Trucking Girl Iwona Blecharczek die het dorp hulp aangeboden heeft. Een week lang zijn er vanuit Nieuw-Buinen en omliggende dorpen goederen ingezameld voor de mensen in Oekraïne.

Met een dikke knuffel wordt Iwona begroet door Wioletta Schipper-Dawidowska. Een Poolse die al meer dan twintig jaar in Nederland woont. Na een week lang hard werken is de ontlading groot als de beroemde Trucking Girl op de stoep staat met haar imposante vrachtwagen met twee opleggers. "Echt zo fantastisch dat ze dit wil doen. En helemaal kosteloos, en dat met de dure benzineprijzen", aldus Schipper.

De afgelopen week heeft ze samen met heel veel inwoners van Nieuw-Buinen spullen en eten ingezameld. Ruim vijftig pallets vol staan in een loods aan de Industrieweg. Alles is al gesorteerd. Er zijn dozen voor gezinnen met kleine kinderen met daarin luiers. Maar ook dozen voor gezinnen met oudere kinderen. Aparte dozen met dekens en slaapzakken, aan alles is gedacht. Het is een flinke puzzel maar ze krijgen het allemaal in de vrachtwagen van Iwona.

Via Nieuw-Buinen naar Polen

Iwona Blecharczek hoorde via haar management van de inzameling in Nieuw-Buinen. Ze moest gisteren een lading lossen in Rotterdam en bood haar hulp aan. Ze kon wel even op de terugweg via Drenthe rijden om de spullen op te halen. "Ik ben erg gelukkig en woon in een vredig land. Ik heb het voor elkaar gekregen om een eigen truck te hebben. Ik kan dit simpelweg gewoon doen, dus doe ik het."

Wioletta Schipper-Dawidowska rijdt samen met een vriendin achter de vrachtwagen aan. De eindbestemming is de grens tussen Polen en Oekraïne. Daar worden de spullen uitgeladen en verdeeld door de twee vrouwen. "Vanuit Oekraïne komen er busjes om de spullen op te halen", zo is afgesproken. "Maar hoe het in de praktijk gaat, moet blijken", aldus Schipper.

Vloggen

Ondertussen zit Iwona niet stil. Ze helpt met het laden van haar wagen maar is ondertussen ook druk aan het vloggen over de hulpactie. Ook worden er foto's gemaakt die meteen door Iwona op haar Facebook en Instagram worden geplaatst.