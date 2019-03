Frustratie bij MSC om nutteloze reis naar Hoorn: Verspilling van een dag

De uitzending van Onze Club

“Vanochtend hebben we met Hollandia gebeld en toen werd ons gemeld dat het veld om half elf nogmaals gekeurd zou worden,” vertelt Berry Zandink van MSC. “Wij moesten echter om die tijd al klaar staan met de bus, de spelers en de proviand. Uiteindelijk is zelfs besloten dat de scheidsrechter ter plekke zou beoordelen of de wedstrijd door kon gaan.”MSC maakte de lange reis van bijna twee uur naar Hoorn, waar al snel duidelijk werd dat spelen onmogelijk was. “Het veld stond blank en de eenden zwommen in het strafschopgebied. Toch wilde de scheids gewoon spelen. Hij was nogal jong en floot waarschijnlijk zijn eerste Hoofdklasse-wedstrijd,” vertelt Zandink.Een gefrustreerd MSC kleedde zich om en begon aan de warming-up. “Dan gaan we spelen ook,” was Zandink stellig. De coach van de scheidsrechter (die in een opleidingstraject zit) maakte echter tien minuten voor tijd de beslissing om niet te spelen. “Dat was niet goed voor de stemming,” aldus de trainer.“Wij hebben voldoende geïnformeerd naar de staat van het veld, maar telkens kregen we vertwijfeling en hoop dat de wedstrijd door kon gaan. Misschien dachten ze dat we uit Purmerend moesten komen en een kwartier moesten rijden. Dit is een complete verspilling van een dag.”Gek genoeg overkwam Hoogeveen afgelopen weekend hetzelfde bij Hollandia. “Wij hadden van tevoren wel verwacht dat de wedstrijd niet door kon gaan. Dat was een kwestie van gezond verstand,” legt Hoogeveen-trainer Nico Haak uit. “Uiteindelijk kregen wij bij Enkhuizen te horen dat we toch rechtsomkeert konden maken."