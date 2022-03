Aanleg nieuwe wegen Meppel-Noord begonnen

Meppel is begonnen aan de aanleg van nieuwe ontsluitingswegen rondom Nieuwveense Landen. De wegen zorgen ervoor dat de nieuwbouwwijk straks goed te bereiken is.

De nieuwe weg sluit aan de westkant van Nieuwveense landen aan op de rotonde, die momenteel de Handelsweg en de N375 met elkaar verbindt. Aan de oostkant van Nieuwveense landen wordt de ontsluitingsweg aangesloten op een nieuw aan te leggen rotonde in de Steenwijkerstraatweg/N371. De planning is dat de weg voor de Nieuwveense Landen eind 2022 klaar is.

Wethouder Robin van Ulzen heeft Verkeer en vervoer in zijn portefeuille. Hij is blij dat de werkzaamheden afgetrapt zijn. "Ik ben blij dat de werkzaamheden van start zijn gegaan. Dit is nodig om de doorstroming te verbeteren van het huidige en toekomstige verkeer van de duurzame uitbreidingswijk Nieuwveense Landen. Ook dit is bouwen aan een fijn woonklimaat in Meppel."