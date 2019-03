Gure omstandigheden en mooie goals in Onze Club

De uitzending van Onze Club

In Onze Club beelden van de topper in de 4e klasse E op zaterdag tussen Vitesse'63 en CSVC. Vitesse'63 staat 3e en CSVC is de koploper. Verschil tussen beide ploegen is twee punten.Ook waren we aanwezig bij Urk - ACV. De grote vraag is: Heeft ACV een tik opgelopen na twee pijnlijke nederlagen of kan de ploeg van trainer Fred de Boer haar rug rechten in het vissersdorp om toch nog een rol te spelen in de titelstrijd in de hoofdklasse B?De kraker in de 1e klasse F op zondag was het duel SVBO - VKW. De Börkers staan tweede, terwijl SVBO een subtopper is.SC Erica en Zuidwolde vechten tegen degradatie uit de 2e klasse L en in de 5e klasse C kozen we voor de derby Tynaarlo - Yde de Punt.Zoals vertrouwd wordt de uitzending afgesloten met de rubriek 'de vijfde klasse F'. Verslaggever Stijn Steenhuis bezocht DOS'63 in Linide.