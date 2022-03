Mirakels Mooi Ja: ‘Prachtig mooi nieuw Oude Centrum’ in Emmen

Immense kastanje

Qua groen hebben de straten ook een andere aanblik gekregen. In totaal werden 22 bomen gekapt, maar daar kwamen er 25 voor terug. Karakteristieke blikvangers, zoals de immense kastanje voor boekhandel Vermeer, mochten daarbij niet wijken, aldus Van Klinken.

"In het geval van deze kastanje hebben we besloten om de riolering op dat punt niet door te trekken. Zo hebben we het wortelstelsel van de boom kunnen ontzien." Opvallend is ook de verticale gevelbeplanting die omhoog moet kruipen om via een over de straat gespannen kabel zijn weg naar de overkant te vinden.

Umgang

In de Derksstraat en de Noorderstraat is boven de straat hangende verlichting geplaatst. In die verlichting hangen weer ledlampen in de vorm van letters die een aantal teksten weergeven: Zoals Mirakels Mooi Ja, Umgang en Aander Maol Wat Langer. Deze straatkunst komt uit de koker van zanger Bert Kamping en kunstenaar Frederike Top.

Saamhorigheid, uitnodigend en het ontmoeten zijn hier de achterliggende ideeën geweest, aldus Kamping, die ook aanwezig was. Via een QR-code kunnen bezoekers met hun telefoon straks uitleg opvragen over de teksten.