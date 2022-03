Gemeente Emmen maakt zich klaar voor opvang 300 vluchtelingen uit Oekraïne

In de gemeente Emmen is in Parc Sandur en het voormalig Fletcher hotel plaats voor in totaal 300 vluchtelingen uit Oekraïne. Wanneer de eerste eerste vluchtelingen aankomen is nog niet bekend. "We bereiden ons voor op de vraag, we wachten af hoe de gecoördineerde instroom gaat lopen", zegt wethouder Raymond Wanders. "Het kan nog een aantal dagen duren, maar we kunnen eigenlijk elk moment de helpende hand bieden."

Normaal gesproken verloopt de opvang van asielzoekers via het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), maar in het geval van Oekraïne zijn gemeenten verantwoordelijk. "Het Rijk heeft de veiligheidsregio's opdracht gegeven om de opvang te realiseren. En de veiligheidsregio's bestaan uit gemeenten en Drenthe moet duizend plekken regelen. En dan gaat het niet alleen om de plekken, maar we moeten ook onderdak, begeleiding, medische zorg, financiële ondersteuning en onderwijs verzorgen", aldus Wanders

Magnetrons en koelkasten