Sven Braken: Dit was het enige juiste antwoord

De samenvatting van FC Emmen - Heracles

"Dit was het enige juiste antwoord", aldus de spits.Hij was vorige week de speler die de meeste kritiek kreeg na het duel bij Feyenoord. Braken kreeg een opgelegde kans op de 1-0 in De Kuip maar liet die kans liggen. "Tja, zo gaat het vaak met spitsen. Nu maak ik hem en juicht iedereen en vorige week kreeg ik alles over me heen."Lukkien had Braken uitleg gegeven waarom hij koos voor Jafar Arias in de punt van de aanval. "De trainer wilde in dit duel starten met een lange, balvaste spits. Die uitleg begreep ik wel, maar ik denk dat ik dat ook kan. Dan kan ik wel boos worden, maar dat heeft geen zin. En nee, ik zat me niet op te vreten toen Arias die enorme kans miste... Ik hoopte dat ie zou scoren. We willen allemaal hetzelfde en dat is ons handhaven in de eredivisie."