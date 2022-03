Suzan & Freek treden op 5 mei op in Assen als Ambassadeurs van de Vrijheid

Suzan & Freek spelen dit jaar als Ambassadeurs van de Vrijheid op het Bevrijdingsfestival Drenthe. Het duo bestaat sinds 2019 en is bekend van de nummers 'Als Het Avond Is' en 'Blauwe Dag'.

Op donderdag 5 mei vliegen ze met een helikopter voor een optreden naar podia in Noord-Holland, Flevoland, Drenthe en Friesland. In Drenthe spelen ze van 19.15 tot 20.00 uur op het RTV Drenthe Main Stage in Assen.