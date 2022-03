Verkiezingen komen eraan, kijk hier het lijsttrekkersdebat over jouw gemeente terug

Gemeente Coevorden

In het Coevorder debat stond de keuze tussen armoedebestrijding en algehele belastingverlaging centraal. Veel lijsttrekkers gaven aan beide opties te willen combineren, al was een aantal wel stellig: het terugdringen van armoede moet prioriteit nummer één zijn in de gemeente.

Het andere onderwerp ging over de vakantieparken in de gemeente. Sommige recreatieverblijven worden permanent bewoond, en de lijsttrekkers willen graag dat er een eenduidig beleid komt. Of een vakantiepark wordt volwaardig, enkel bestemd voor vakantievierders, of krijgt een woonbestemming.

Kiest De Wolden als 'plattelandsgemeente' juist voor de natuur, of moet landbouw de ruimte krijgen? Een aantal lijsttrekkers zegt dat dit goed te combineren is, maar dat er ook keuzes gemaakt moeten worden. Zo zijn er zorgen bij de partijleiders over de biodiversiteit die volgens hen verder afneemt. Waar vroeger het aanbod aan bloemen, planten en dieren groter was, is dat nu verschraald, ziet een aantal lijsttrekkers.

Ook bogen de partijen zich over woningbouw. In De Wolden is ruimte, maar moet die ten koste gaan van woningbouw? En past hoogbouw wel in de gemeente, of moet De Wolden dat juist tegenhouden? De lijsttrekkers zien dat de woningnood hoog is, maar zijn het oneens over hoeveel ruimte De Wolden moet geven aan nieuwbouw.

Omdat de gemeente Hoogeveen met financiële problemen kampt, staan er bezuinigingen op de rol. Het idee is daarom om te besparen op de uitgaven voor buurt- en dorpshuizen. Het gaat om 50.000 euro, maar volgens een aantal partijen is dat te fors. De vrees is dat een aantal buurt- en dorpshuizen zal omvallen omdat zij met minder geld niet meer uit de voeten kunnen. Daartegen werd ingebracht dat het eerlijke verhaal verteld moet worden: als de buurt- en dorpshuizen niet getroffen mogen worden, waar moet dan op bespaard worden?

Het andere thema ging over het aardgasvrij maken van de wijk Erflanden. De bedoeling is dat deze buurt aangesloten wordt op waterstof, maar er zijn zorgen over de kosten en het draagvlak voor het project. Ondanks deze bezwaren zal de energietransitie vaart moeten maken, benadrukt een aantal lijstrekkers. Helemaal nu Nederland nog altijd afhankelijk is van het Russische gas

