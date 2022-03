Raad Hoogeveen beslist: Green Planet Pesse mag reclametoren van 30 meter bouwen

Tankstation Green Planet mag een reclametoren van 30 meter hoog bouwen op het terrein naast de snelweg A28 bij Pesse. De gemeenteraad van Hoogeveen stemde vanavond met grote meerderheid in met een nieuw bestemmingsplan.

"Dit was een zware last voor ons allemaal de afgelopen periode", lichtte VVD-raadslid Roelof Bisschop toe. "Menig raadslid noemt dit een hoofdpijndossier. Het zorgde voor slapeloze nachten en veel discussies binnen de fracties. Daarom is het extra mooi dat we vanavond tot een overeenkomst gekomen zijn. Dit is een compromis waarin veel zienswijzen van de inwoners zijn opgenomen, maar waar ook rekening gehouden is met de ondernemer."

"De toren mag maximaal 30 meter hoog worden", vervolgt Bisschop. "Daarvoor hebben we gekozen omdat er meer torens van die hoogte vergunningen hebben gekregen." De te bouwen windmolens mogen niet hoger worden dan 18 meter. Daarnaast komt er een zware restrictie op de lichtreclame. "De twee reclamevlakken krijgen een lichtsterkte van 50 lumen en we hanteren de E2-norm voor landelijk gebied. Daar houden we de ondernemer zeer strikt aan en daar gaat gemeente op handhaven. De verlichting mag alleen branden tijdens de openingstijden van tankstation en shop: van 07.00 uur tot 21.00 uur. Daarna moet het uit."

Ook hebben de raadsleden in het compromis opgenomen dat alle functies tegelijk in gebruik genomen moeten worden. Het beoogde klimpark in het bos bij GreenPlanet moet dus tegelijk geopend worden met de reclametoren, die ook ingezet wordt als uitkijktoren. "Er mag dus geen reclame gemaakt worden voordat alles klaar is", besloot Bisschop.

'Boekzeerte'

Ook SP-raadslid Jeroen Pomper is blij dat de knoop nu doorgehakt is. "Ik ben trots dat we bijna unaniem hiertoe besluiten. We hebben er genoeg boekzeerte van gehad. De partijen stappen vanavond over hun eigen schaduw heen. Wij hadden de toren het liefst nog wat kleiner gehad, maar kunnen ons vinden in de 30 meter. Dat is meer dan voldoende. Hij is zo goed zichtbaar."

"Wij kennen het belang van ondernemer Edward Doorten", vulde Catharina van Hien (Lijst van Hien) aan. "Met GreenPlanet heeft hij een voortrekkersrol in de energietransitie. Dat is ook van belang. Doorten is een pionier die zijn nek uitsteekt. Dit soort mensen zorgt voor verandering. Daarom ben ik blij dat we raadsbreed een middenweg hebben gevonden."

"Innovatie moet ook mogelijk zijn", zei Bert Otten (CDA). Hij wees daarbij op de vele opmerkingen van inwoners die doorgevoerd zijn. "Dit is het bestemmingsplan waarbij de meeste zienswijzen toegepast zijn. Er is dus naar hen geluisterd en daarmee hebben we dit aanvaardbare alternatief gevormd."

Zondagsrust

Zeven fracties (27 raadsleden) stemden in. De fracties van ChristenUnie en SGP (samen 4 zetels) stemden tegen. De CU diende een eigen voorstel in waarin de toren niet 30, maar 25 meter hoog wordt. "We hebben groot respect voor wat Doorten doet. Maar ondernemerschap gaat niet ten koste van alles", aldus raadslid Koen Meesters. Het voorstel werd door alle andere partijen verworpen. CU zou zich volgens andere partijen hebben laten beïnvloeden door de actievoerders, die fel tegen de komst van de toren zijn.