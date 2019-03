Waar zijn 'wij Drenten' trots op, en waar schamen we ons voor?

Het onderzoek werd gedaan om te kijken waar het gevoel van trots en het gevoel van schaamte zit bij de mensen uit de verschillende provincies. In totaal hebben 2477 Drenten meegedaan aan dit onderzoek De nuchterheid wordt met name gewaardeerd door jongeren, net als de TT van Assen en het voetbal van FC Emmen: "Dat FC Emmen de eredivisie heeft bereikt, terwijl we een relatief kleine club zijn". Oudere Drenten zijn vaker trots op de natuur van hun provincie, zoals de heide, het bos en de ruimte.Daniël Lohues wordt het vaakst genoemd als ‘de grootste Drent’ en in open antwoorden wordt hij ook genoemd als iemand waar men trots op is: "Artiesten zoals Daniël Lohues weten perfect zaken te verwoorden in het dialect." Op nummer twee in het lijstje staat Bartje, op drie Relus ter Beek. Ter Beek was minister van Defensie van 1989 tot 1994, en commissaris van de Koningin in Drenthe van 1995 tot 2008.Drenten spreken in vergelijking met andere provincies weinig dialect. 13 procent spreekt altijd dialect, 25 procent spreekt meestal dialect en 25 procent spreekt soms dialect. 26 procent geeft aan nooit dialect te spreken.Behalve trots kent de Drent ook schaamte over zijn provincie. Drenten schamen zich voor het gebrek aan voorzieningen. De leegloop in Drentse steden wordt ook genoemd. Ook het gemis van een hogeschool of universiteit in Drenthe is een bron van schaamte.Daarnaast is er kritiek op de Provinciale Staten: "De provincie heeft te veel een hap-snap beleid wat betreft sportvoorzieningen. Het duidelijkste is de soap van de ijsbaan die nooit gaat komen." Uit de open antwoorden blijkt ook dat sommige Drenten zich schamen voor hoe de rest van Nederland naar hen kijkt: "Soms heb ik het idee dat we als ‘achtergebleven’ gebied worden beschouwd" en: "We worden vaak gezien als suffe boeren ten opzichte van grote steden."Friezen zijn het meest van alle Nederlanders trots op hun provincie. Driekwart van de inwoners zegt dat ze zeer trots zijn op Friesland. Op enige afstand volgen Zeeuwen (65 procent), Drenten (61 procent) en Groningers (60 procent). De inwoners van Zuid-Holland zijn het minst trots op hun provincie.