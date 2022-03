Hoogeveen wil Oekraïners strikt scheiden van andere vluchtelingen: 'Daar kun je iets van vinden'

De gemeente Hoogeveen heeft vanaf volgende week plaats voor 150 vluchtelingen uit Oekraïne. Dat werd vanavond duidelijk op de raadsvergadering. Burgemeester Karel Loohuis gaf daarbij aan in de opvanglocaties geen Oekraïners te mengen met andere vluchtelingen. Volgens Loohuis komt daarmee het draagvlak in gevaar.

De veiligheidsregio Drenthe moet plek bieden aan 2.000 vluchtelingen uit Oekraïne. "De regio is daar volop mee bezig. Ook Hoogeveen zal een bijdrage regelen", zei Loohuis. Het gaat om panden in eigendom van particulieren die gehuurd worden, of thuis bij inwoners die zich aanmelden. "Als het maar geen noodoplossingen zijn. Dit wordt iets voor een langere periode."

Andere achtergrond

Volgens Loohuis komt vanuit de Rijksoverheid het voorstel om de stroom vluchtelingen uit Oekraïne te bundelen met andere vluchtelingenstromen. "Daar zijn wij als college geen voorstander van en dat geldt voor meer gemeenten in Drenthe", aldus de burgemeester.

"We vinden dat er twee verschillende stromen moeten zijn. Eén voor Oekraïners, één voor de anderen. De groep Oekraïners komt met een andere achtergrond, omvang en intensiteit. Dat maakt de andere stroom niet minder belangrijk. Daar moeten we ook iets voor betekenen. Maar het kan niet zo zijn dat we opvang inrichten voor Oekraïners, die vervolgens door anderen wordt ingenomen. Op deze manier willen we ook draagvlak creëren bij de inwoners van Hoogeveen. Je kunt er iets van vinden, maar draagvlak voor deze mensen is groter dan voor de andere stroom vluchtelingen."

Aan de grens laten staan

Jutta van den Oord (SP) stelde vragen over het draagvlak. "Iedereen heeft z'n hart open voor Oekraïne. Maar we zien wel verharding op social media", aldus het SP-raadslid. "Er zijn woningtekorten voor de eigen inwoners. Wat denkt de gemeente te kunnen doen? Wij horen een 'eigen volk eerst'-geluid en daar moeten we op reageren."

"Ik weet niet of we daar als gemeente iets mee moeten", reageerde wethouder Janita Tabak. "Elke inwoner van Hoogeveen heeft hier een rol in. Of een vluchteling nu uit Oekraïne of Syrië komt, er staat een mens tegenover je dat hulp nodig heeft. De krapte op de woningmarkt bestond al voor deze crisis. Bouwen, bouwen, bouwen is nu het doel, maar er zijn veel factoren die dat belemmeren. We kunnen de mensen niet aan de grens laten staan omdat wij een probleem hebben met woningen."

Mensenhandel

Hoogeveen heeft een crisisteam opgezet om alles voor te bereiden, omdat het volgens de burgemeester over meer gaat dan een dak boven het hoofd voor de vluchtelingen. "We moeten ook voorzien in activiteiten, onderwijs, gezondheidszorg en psychische hulp", zegt Loohuis. "En we moeten deze mensen kunnen beschermen, ook zij die bij particulieren thuis opgevangen worden. Want er is altijd gevaar dat mensen misbruik maken van kwetsbaren. We zullen bijvoorbeeld scherp toezien op mensenhandel."

De Rijksoverheid zegt de kosten van de gemeentes te vergoeden. Daar vertrouwt Hoogeveen op, waardoor de komende tijd al voorschotten hierop genomen worden. Zo krijgen de vluchtelingen zakgeld. "In de coronatijd hebben we vaker vooruit gelopen", zegt wethouder Tabak. "Daar vertrouwen we dus op." Of inwoners die Oekraïners in huis nemen hiervoor financieel vergoed worden, kon Tabak nog niet zeggen. Daarvoor is het nog te vroeg.

Bloedvergieten

Burgemeester Loohuis is wel heel blij met de sympathieke burgerinitiatieven die hij hoort. "Het is hartverwarmend. In Oekraïne heerst een vreselijke, onterechte oorlog. We kunnen alleen de hoop uitspreken dat een aantal leiders in deze wereld tot hun verstand komen", aldus Loohuis. "De bloedvergieten treffen onschuldige burgers. Ik hoop dat het verstand mag zegevieren."