Pijnlijke nederlaag koploper Roden, Peize hekkensluiter af

Bovendien eindigde Roden het duel met tien man, na twee keer geel (en dus rood) voor Maikel Kenter.Grote plaaggeest voor Roden was de topschutter van de 2e klasse K, Heine Uuldriks. De oud-spits van onder andere Harkemase Boys en Staphorst maakte twee goals waardoor zijn seizoenstotaal op 24 is gekomen. De overige treffers werden gemaakt door Justin Slor en Peter van Son.Ondanks de nederlaag, de tweede van het seizoen, blijft Roden wel koploper met 35 punten uit 15 duels. LSC 1890 staat tweede met 33 uit 17.In diezelfde 2e klasse K is Peize hekkensluiter af. De Drentse club versloeg Jubbega met 2-1. Jubbega kwam nog wel op voorsprong, maar via Kevin Wekema en David Kruizinga ging de zege naar Peize. De blauwhemden staan nu voorlaatste, één punt boven Olyphia. In deze klasse degradeert alleen de nummer laatst rechtstreeks.