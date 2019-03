Elfklapper voor koploper HOC in 4e klasse D

De uitzending van Onze Club

Het is voor HOC de grootste zege van het seizoen. Een maand geleden werd er met 10-0 gewonnen van Heiligerlee en aan het begin van het seizoen werd Weiteveense Boys op eigen veld al op een 9-0 nederlaag getrakteerd.Adel verplicht was Jelle Siekman de topschutter van de middag. De topschutter van de 4e klasse D maakte drie goals en bracht daarmee zijn seizoenstotaal op 29. De overige goals werden gemaakt door: Paul Kamphuis (2), Gerben Beek (2), Jan Cremers, Mark van Bergen, Gertjan Spijker en SPW schoot nog een bal in eigen doel.Het seizoenstotaal van HOC staat na 15 duels op 76 treffers, een gemiddelde van meer dan 5 goals per wedstrijd. Belangrijker is natuurlijk de voorsprong op de nummer 2 in de stand, dat is Wedde. Die bedraagt inmiddels 11 punten.