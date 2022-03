Verkiezingsdebat Emmen: een dwarsdoorsnede

Dertien partijen en acht stellingen. Kort samengevat de formule van het verkiezingsdebat dat gisteravond werd gehouden in de Grote Kerk in Emmen. Tot een verbaal steekspel of diepgaande discussies kwam het, in de 2,5 uur dat het debat duurde, niet.

Toch kregen bezoekers en kijkers (het debat werd uitgezonden door streekomroep ZO!34, red.) een dwarsdoorsnede voorgeschoteld van de standpunten van alle partijen.

Een digitaal 'rad van avontuur' bepaalde per ronde welke van de acht stellingen er zou worden behandeld. Elke ronde schoven drie of vier partijen in wisselende samenstelling aan om te ze te bespreken. Hieronder een samenvatting van de acht rondes.

Stelling 1: De gemeente moet korten op minima en armoederegelingen om mensen weer aan het werk te krijgen

Partijen: Wakker Emmen (René van der Weide), PvdA (Raymond Wanders) en CDA (René Wittendorp).

Korten en afpakken is niet de oplossing, vonden alle drie. Zorg voor een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en bied werkgevers gelegenheid om banen te creëren, aldus Van der Weide. Wanders stelde dat de gemeente inwoners al op veel vlakken een helpende hand biedt met een weg zoeken in de vele regelingen die worden aangeboden. De gemeente is juist onlangs begonnen met het vervroegd uitkeren van energietoeslag aan inwoners, kaartte Van der Weide aan. De onroerendzaakbelasting (ozb) stijgt verder niet, als het aan het CDA en Wakker Emmen ligt.

Stelling 2: Wijken- en dorpsraden moeten meer inspraak, taken en bevoegdheden krijgen

Partijen: PVV (Klaas Bosma), VVD (Patrick de Jonge) en 50Plus (Marinus Kasteleijn)

Bosma kon het er alleen maar eens mee zijn. Lokale bewoners weten het beste wat er speelt in hun buurt. De gemeente moet meer faciliteren en daar mag ook best meer geld tegenover staan. De VVD zag dat juist niet zitten. "Bovendien hebben ze soms moeite alle bestuursplekken te vullen", aldus Patrick de Jonge. En dan nog meer op hun bordje leggen? Kunnen ze dat wel aan, vroeg hij zich af.

50Plus vond dat de gemeente de dorps- en wijkraden meer mag bijstaan. Zonder dat er extra geld bij komt kijken. Een aantal raden vergadert niet openbaar en dat klopt niet, vonden zowel De Jonge als Bosma. Die bijeenkomsten moeten voor iedereen toegankelijk zijn. "Wie dat nalaat, moet gekort worden", aldus De Jonge.

Stelling 3: Emmen is een dorpse stad en dat moet zo blijven

Partijen: Forum voor Democratie (Robart de Jong), GroenLinks (Bernadette van der Woude) en ChristenUnie (Roy Pruisscher)

Deze stelling was ingebracht door jongeren. De drie partijen interpreteerden de stelling ook in de aantrekkelijk houden van Emmen voor deze groep. Welke voorzieningen zijn daarbij belangrijk? Pruisscher wees op wonen, uitgaan en cultuur. Wat betreft die eerste categorie zag Forum weinig heil in hoogbouw. Maar de ChristenUnie juist wél. "Er zijn her en der kale plekken in het centrum die hier geschikt voor zijn." GroenLinks sloot zich daarbij aan. "De ruimte is nou eenmaal beperkt, dus je moet wel omhoog."

Stelling 4: Inzetten op voorkomen van onveiligheid op straat in plaats van het aanstellen van extra boa's

Partijen: SP (Marc Kuiper), D66 (Joey Koops), STIP (Sonja Rixtum) en Vitaal Emmen (Wim Westera)