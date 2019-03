Drenthe haalt beloofde aantal windmolens waarschijnlijk niet

Dat schrijft de Volkskrant op basis van eigen onderzoek naar de realisatie van windmolens per provincie. Utrecht, Flevoland, Limburg en Friesland hebben moeite met het behalen van de doelstelling. Noord-Brabant en Zuid-Holland gaan hun doel sowieso niet halen.De provincies zeggen in de krant dat het niet hun schuld is dat er niet genoeg windenergie wordt opgewekt. Problemen als gebrek aan draagvlak, juridische procedures en andere obstakels moet het Rijk wegnemen, vinden de provincies.In Drenthe is veel verzet tegen het bouwen van windmolens, met name in de Veenkoloniën. Daar strijden omwonenden zowel in als buiten de rechtszaal tegen de aanleg van windparken. Zaken die voor de Raad van State komen worden bijna allemaal door de omwonenden verloren, maar zorgen wel voor forse vertraging van de energieplannen. Er wordt bovendien gevreesd voor hardere acties van anti-windactivisten in het Drents-Groningse grensgebied.Extra zonneparken bouwen is volgens de provincie technisch niet mogelijk, omdat er in driekwart van Drenthe geen capaciteit meer is op het elektriciteitsnet. In januari stuurde het provinciebestuur een brandbrief naar minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat om in actie te komen en het probleem met de netcapaciteit op te lossen.Haalt Drenthe de doelstelling in 2020 niet, dan moet de provincie de energie binnen drie jaar alsnog en dubbel opwekken. 'Een harde afspraak', zo bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in de Volkskrant.In de huidige plannen moeten er 45 windmolens in de Veenkoloniën komen te staan. Volgens de meest recente cijfers uit 2017 heeft alleen Limburg minder windmolens dan Drenthe. Hier staan volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 9 windmolens. Flevoland heeft met 641 turbines de meeste.