Kijk nu live naar het Sportgala Drenthe [afgelopen]

In de Nieuwe Kolk in Assen was vanavond de traditionele verkiezing van de sportman, sportvrouw, sportploeg en het sporttalent van Drenthe van 2018. Voor de tweede keer werd ook de publieksprijs uitgereikt aan een sportvereniging in Drenthe.

Iedere gemeente leverde haar sportman, sportvrouw, sporttalent en sportploeg aan. Deze winnaars zijn automatisch genomineerd voor het provinciale Sportgala.Daarnaast is de breedtesport belangrijk in Drenthe en spelen de sportverenigingen een belangrijke maatschappelijke rol in de gemeenschap. Ze zijn in veel gevallen het kloppend hart van sport en bewegen, maar vooral ook van het sociale leven van de inwoners. Hiervoor is de publieksprijs in het leven geroepen.