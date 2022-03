Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Hulp en steun voor Oekraïne

De oorlog in Oekraïne houdt ook deze week en dit weekend Drenthe nog in zijn greep. Om de inwoners van de door de Russen getroffen gebieden een hart onder de riem te steken is er in onder andere Emmen en Assen een bijeenkomst voor vrede. De gemeente Assen roept zijn inwoners op om vanaf 12.00 uur op het Koopmansplein stil te staan bij de gebeurtenissen in Oekraïne. In Emmen zijn de inwoners welkom vanaf 11.00 uur op het Marktplein. De gemeenten doen dat in het kader van 'Europese dag van gemeente voor solidariteit met Oekraïne'.

In Rolde wordt geld ingezameld voor Oekraïne. Daoud Rahimi Gym houdt een lesmarathon van 24 uur, vanaf zaterdag 12.00 uur. Voor 75 euro per uur kan je een les volgen en ook staat er een donatiepot. Het opmerkelijke aan deze inzameling is, is dat Rahimi zelf ooit naar Nederland is gekomen als vluchteling uit Afghanistan.

In Veenhuizen is op zondag een vanaf 15.00 uur een benefietconcert. Er kan tijdens het concert geld geschonken worden voor Oekraïne. Een ticket voor het benefietconcert VOLLEK! in het Vereniginsgebouw Veenhuizen kost 10 euro en het geld gaat naar Giro 555.