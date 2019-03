Twee doden bij ongeluk op N34

Bij het zware ongeluk op de N34 bij Borger zijn twee mannen om het leven gekomen. Een derde persoon is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Er waren twee auto's bij het ongeluk betrokken. De aanrijding vond vanmorgen rond 10.15 uur plaats. De N34 werd in beide richtingen afgesloten.De slachtoffers zijn een 50-jarige man uit Emmer-Compascuum en een 70-jarige man uit Emmen. Zij waren respectievelijk de bestuurder en bijrijder van één van de auto's. De bestuurder van de andere auto ligt met onbekende verwondingen in het ziekenhuis.Meerdere hulpdiensten, waaronder ook de traumaheli, waren aanwezig om hulp te bieden. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. De N34 is inmiddels weer open voor verkeer.