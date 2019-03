Stelling: Ik stap voorlopig niet in een Boeing 737 MAX 8

Zondag stortte voor de tweede keer in korte tijd een vliegtuig neer van het type Boeing 737 MAX. Bij de crash in Ethiopië kwamen alle 157 inzittenden om het leven. Een half jaar eerder stortte er al een 737 MAX 8 neer van luchtvaartmaatschappij Lion Air. Dat gebeurde in Indonesië.

De Boeing 737 MAX 8 is een vernieuwde versie van de 737. Of er een structureel probleem is met het type toestel, is nog niet duidelijk. China heeft in ieder geval besloten alle toestellen voorlopig aan de grond te houden. In Nederland vliegt reisorganisatie Tui met de de Boeing 737 MAX 8.Volgens Boeing zijn er voorlopig geen extra richtlijnen nodig. Stelt u dat gerust? Of vliegt u voorlopig liever niet met de 737 MAX 8 van Boeing?