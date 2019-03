Honkvast koppeltje zeearenden

Terug van weggeweest: de zeearend

De grote vogel met de bijnaam 'de vliegende deur' is bezig met een opmars in Drenthe. Ze broedden eerder al bij het Zuidlaardermeer en ze zijn in Bargerveen gespot. "Niemand had dit op voorhand durven denken en hopen", zegt Albert Broekman, boswachter van Staatsbosbeheer in de Kop van Drenthe. "Het moerasachtige natuurgebied van De Onlanden is nog volop in ontwikkeling, dat er nu al otters, bruine kiekendieven en dus zeearenden zijn is fantastisch."Het vrouwtje is drie jaar en nog niet volwassen. Over een of twee jaar kan ze waarschijnlijk wel gaan broeden. Of het werkelijk tot een nest komt is afwachten. Broekman: "Ze hebben behoefte aan rust. Als het mooier weer wordt, wordt het ook drukker op het meer. Het hangt ook af van waar het nest wordt gebouwd. Direct naast een wandelpad? Dan moeten we maatregelen nemen, misschien verleggen we het pad dan."Broekman snapt heel goed dat mensen de zeearenden met eigen ogen willen zien, hij vindt het elke keer weer een beleving om de grote vogel te zien. "Toch moeten mensen op gepaste afstand worden gehouden. Dat kan bijvoorbeeld met camera's, zoals dat bij het Zuidlaardermeer is gedaan." Camerabewaking werkt ook in het voordeel van nieuwsgierige mensen: beelden van de vogels kunnen gedeeld worden.