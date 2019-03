Politie gaat vaker controleren op Grolloërstraat in Rolde

Op de Grolloërstraat geldt een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Het is een lange, kaarsrechte weg die van de N33 naar het dorpscentrum loopt en meerdere aftakkingen naar woonwijken heeft.De politie laat via Twitter weten in de toekomst vaker snelheidscontroles te gaan houden op de Grolloërstraat.