Tichelaar: Eendracht binnen SNN lijkt mooier dan het is

In het SNN trekken Drenthe, Groningen en Friesland samen op voor meer werkgelegenheid in het Noorden. Volgens Tichelaar is er ondanks de gezamenlijke Noordelijke lobby ook nog altijd sprake van 'strijd tussen de provincies onderling'. "Het lijkt naar buiten toe wel succesvol, maar intern is er veel gedoe", valt te lezen inTichelaar doelt erop dat 'het eigen belang dan toch altijd zwaarder weegt dan dat van de hele regio'. "Je had veel onderwerpen waarvoor gelobbyd werd, vanuit het Noorden, in Den Haag en Brussel. Maar later hoorde je dan dat een afzonderlijke gedeputeerde achter de rug om ook nog weer langs was geweest om te pleiten voor de eigen provincie, om een betere deal te sluiten. Dat zou dus niet moeten, maar het gebeurde wel."Volgens Tichelaar doet dat afbreuk aan de intentie van het SNN, dat het noordelijk landsdeel economisch wil opkrikken. Maar een wassen neus is het SNN volgens Tichelaar daarmee niet."Het is een schitterend iets, wat niet bestaat tussen andere provincies. Het moet dus zeker behouden blijven. Maar neem je het SNN serieus, dan moet je er ook op kunnen vertrouwen dat er niet een aparte lobby wordt ingezet door drie afzonderlijke gedeputeerden als er al samen een lobbyboodschap is ingezet", besluit de oud-CdK van Drenthe.