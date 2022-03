Bijzonder zand- en fietspad tussen Sleen en Erm is opgeknapt

Hoewel er nu sprake is van constante verlichting in de avond gaat dit in de toekomst veranderen. Huizing: "Het is de bedoeling dat er sensoren inkomen, maar we hebben eigenlijk in heel de wereld een probleem met de beschikbaarheid daarvan." In de toekomst is het de bedoeling dat de verlichting aangaat als een fietser voorbij fietst.