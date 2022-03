Pand Pieper in Nieuw-Schoonebeek gaat wijken voor appartementen

Hoewel de verkoop nog niet is gestart, zit het met de belangstelling wel goed, aldus Kuiper. Het nieuws dat er plannen zijn voor de Pieper-locatie zingt al rond in het dorp. De initiatiefnemers verwachten voor de zomer het plan te kunnen presenteren aan het dorp.

Schreeuw om woningen

Met het plan worden twee vliegen in één klap geslagen; niet alleen is Nieuw-Schoonebeek van de rotte kies af, maar er komen ook woningen bij. Net als bijna overal in Nederland schreeuwt ook dit dorp om meer woningen. De gemeente doet momenteel onderzoek of er op dat gebied ook mogelijkheden zijn op het plan Bekel 2 in Nieuw-Schoonebeek.

Rond het 'Pieper-plan' is nog niet alles in kannen en kruiken. Een bestemmingsplanwijziging is noodzakelijk. Wethouder Jisse Otter (WE) verwacht die procedure voor het einde van het jaar te hebben afgerond. De sloop en nieuwbouw zullen daarom op zijn vroegst volgend jaar plaatsvinden.

Pieperstaete?

De gemeente neemt een de herinrichting voor het pand voor haar rekening; het om de voormalige pomp kronkelende fietspad wordt straks rechtgetrokken.