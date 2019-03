Minder leerlingen: voortgezet onderwijs Assen wil samenwerken

Het gaat om CS Vincent van Gogh, het Dr. Nassau College, het Gomarus College, PrO Assen en Terra Assen.De scholen verzorgen nu onderwijs voor 6.200 leerlingen. De verwachting is dat dat aantal in 2030 met ongeveer 1.500 gedaald zal zijn. Volgens de scholen is samenwerking noodzakelijk om het totaalpakket aan onderwijs in de regio te kunnen garanderen, van praktijkonderwijs tot en met gymnasium.Er is een eerste verkenning gedaan, de komende maanden wordt er in werkgroepen verder gesproken over de samenwerking. Voor de zomervakantie moeten die met een advies komen.