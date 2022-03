Twentse gemeenten willen dat injectie van afvalwater NAM stopt

De afvalwaterinjectie in de Twentse bodem moet toch echt per direct stoppen. Dat willen de gemeenten Dinkelland, Tubbergen, Oldenzaal en Losser, meldt RTV Oost. Ze hebben hierover opnieuw een brief geschreven aan staatssecretaris Hans Vijlbrief en vragen om een uitgebreid onderzoek.

De oproep van de Twentse gemeenten is een reactie op een brief die Vijlbrief vorige maand stuurde aan de Tweede Kamer. Hierin laat de staatssecretaris weten dat de afvalwaterinjectie naar aanleiding van de oliewinning in Schoonebeek niet onmiddellijk gestopt kan worden. Vijlbrief haalde in zijn brief aan dat de NAM een vergunning heeft voor het injecteren van afvalwater en aan de voorwaarden hiervan voldoet. Daarom hoeft de NAM de activiteiten die onder de vergunning vallen niet te stoppen.