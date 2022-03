Hier kun je je stem uitbrengen voor de gemeenteraadsverkiezingen

Er mag weer gestemd worden voor de gemeenteraadsverkiezingen. Vanaf vandaag kunt u op verschillende plekken in uw gemeente uw stem uitbrengen. Net als tijdens de laatste Tweede Kamerverkiezingen is ervoor gekozen om de stemmers drie dagen naar de stembus te laten gaan. Met de grote finaledag aanstaande woensdag.

In heel Drenthe staan ruim 300 stembureaus. Je kunt alleen in je eigen gemeente een stem uitbrengen, omdat je niet mag meebepalen wie er in de gemeenteraad kan komen in een gemeente waar je niet woont.

De vraag is natuurlijk: waar kan ik stemmen? Nou we hebben een kaartje gemaakt met alle stembureaus van Drenthe. Kies gerust de dichtstbijzijnde uit. De kleurtjes geven aan op welke dag het stembureau geopend is. Beweeg met de muis over het potloodje om het adres en de openingstijden te bekijken. Op een enkel stembureau na, kan overal in ieder geval op woensdag gestemd worden. Op maandag of dinsdag stemmen kan op een beperkte aantal plekken.