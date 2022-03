Harens Lyceum tijdelijk ontruimd vanwege man met nepwapen

Het Harens Lyceum in Haren is korte tijd ontruimd geweest, omdat een onbekende man rondliep met een nepwapen.

De man had zijn gezicht bedekt en zou de school zijn binnengedrongen met een wapen dat niet van echt te onderscheiden was, schrijft RTV Noord

De politie was massaal op de been en heeft de man aangehouden.

Conrector Albert Noord van het Harens Lyceum zegt dat het 'eventjes een bizarre situatie' was. Volgens hem hadden leerlingen vrij snel door dat het om een nepwapen ging. 'De politie was zeer vlot aanwezig en had de situatie snel onder controle.'